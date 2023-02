Danilo si lega alla Juventus: firmato il rinnovo fino al 2025

Il difensore brasiliano ha posto la firma sul rinnovo di contratto fino al 2025: presente anche l'opzione per un ulteriore anno.

Nel futuro della Juventus c'è una solida certezza, ovvero colui che in queste ultime partite ha indossato la fascia da capitano al posto dell'infortunato Bonucci: manca soltanto l'annuncio del club per l'ufficialità del rinnovo di Danilo.

Il difensore brasiliano ha posto la firma sull'accordo fino al 30 giugno 2025, un anno in più rispetto alla precedente scadenza. Presente anche un'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione.

Arrivato nel 2019 nell'ambito dell'operazione che aveva portato Joao Cancelo al Manchester City, Danilo si sta dimostrando uno dei punti di forza della squadra bianconera, uno dei fedelissimi di Allegri che lo considera un leader su cui fare affidamento.

In questa stagione è sceso in campo in 29 occasioni, trovando il goal in due circostanze, entrambe decisive: il primo utile per abbattere la resistenza dell'Udinese, il secondo per conquistare un punto nello spettacolare 3-3 contro l'Atalanta.

Marcature realizzate sempre all'Allianz Stadium, dove Danilo continua a raccogliere consensi e applausi: quale miglior modo, dunque, per festeggiare se non con un rinnovo che certifica l'attaccamento alla causa della 'Vecchia Signora' dell'ex Porto.