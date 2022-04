Dal Kilmarnock all'ennesima promozione: il Sangiuliano City di Manuel Pascali è in Serie C

Un nuovo traguardo, l'ennesimo successo in carriera. La carta d'identità recita 40 anni e mezzo, ma Manuel Pascali continua a brillare sul rettangolo verde di gioco. La leggenda del Kilmarnock, club scozzese in cui ha militato dal 2008 al 2015 e con cui ha vinto una Supercoppa di Scozia, ha guidato il Sangiuliano City alla prima storica promozione in Serie C.

Grazie al successo per 5-1 rifilato allo Sporting Franciacorta e il vantaggio di 12 punti sul Brusaporto, seconda in classifica, a tre turni dal termine, il Sangiuliano City ha conquistato aritmeticamente il primo posto del Girone B di Serie D e la promozione in Lega Pro con 270 minuti d'anticipo.

Un percorso lungo per il Sangiuliano City, iniziato nell'estate 2017, quando la squadra portava il nome di Borgolombardo. Con il passaggio della proprietà alla famiglia Luce inizia la lunga cavalcata dalla Seconda Categoria alla Serie C, conquistata in questa stagione. Dopo il passaggio prima in Prima Categoria, poi in Promozione e infine in Eccellenza, è decisiva l'acquisizione della proprietà del titolo sportivo di partecipazione alla Serie D del NibbionOggiono. A completare l'opera la promozione conquistata in questa stagione dopo aver dominato il Girone B.

Dopo il ritorno in Italia, Pascali ha vestito le maglie di Cittadella, Cosenza, Casertana e Fanfulla, prima di approdare al Sangiuliano City la scorsa estate. Una scelta che si è rivelata azzeccata con la promozione conquistata oggi con il 5-1 in casa dello Sporting Franciacorta, con gioia personale per il classe 1981 milanese con una rete nel pokerissimo.

L'articolo prosegue qui sotto

A 40 anni e mezzo (ne compirà 41 il prossimo 9 settembre), l'ex Kilmarnock festeggia un nuovo traguardo ed entra nella storia del club lombardo, con una prima volta da sogno in C. L'ennesima promozione, dopo quelle con il Cittadella nel 2016 e il Cosenza nel 2018. Un altro successo di un italiano diventato leggenda in terra scozzese.