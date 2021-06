Croazia-Repubblica Ceca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Croazia sfida la Repubblica Ceca nella 2ª giornata del Girone D di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Partita: Croazia-Repubblica Ceca

Data: 18 giugno 2021

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Croazia di Zlatko Dalic affronta la Repubblica Ceca di Jaroslav Silhavy nella 2ª giornata del Girone D di Euro 2020. Dopo aver perso di misura contro l'Inghilterra la gara d'esordio nel torneo, i Vatreni, vicecampioni del Mondo in carica, sono chiamati alla vittoria per scongiurare il pericolo di una precoce elemiinazioni e rimettersi in corsa per il passaggio del turno.

Ai cechi, d'altro canto, vittoriosi nel match del debutto contro la Scozia, un risultato positivo consentirebbe di avvicinare concretamente la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Le due Nazionali si sono affrontate 3 volte in gare ufficiali nella loro storia, con un bilancio di 2 pareggi e un successo croato.

Esiste anche un precedente agli Europei, relativo alla fase a Gironi di Euro 2016: in quell'occasione Repubblica Ceca e Croazia pareggiarono 2-2, con i cechi bravi a rimontare il doppio vantaggio iniziale degli avversari.

L'ex attaccante di Sampdoria e Roma, Patrik Schick, è fra gli attuali capocannonieri di Euro 2020 grazie ai 2 goal realizzati nel match contro la Scozia. In questa pagina tutte le informazioni su Croazia-Repubblica Ceca: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Croazia-Repubblica Ceca si disputerà venerdì 18 giugno 2021 nel palcoscenico di Hampden Park, a Glasgow.

La sfida Croazia-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà possibile seguire la partita Croazia-Repubblica Ceca anche in diretta streaming mediante Sky Go: la gara sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo, invece, basterà anche semplicemente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai clienti che acquistano il pacchetto Sport la visione di tutte le gare di Euro 2020.

Il Ct. croato Dalic valuta un cambio nella formazione vatrena rispetto alla gara persa contro l'Inghilterra. In difesa a sinistra Barisic è in vantaggio su Gvardiol, mentre a destra sarà confermato Vrsaljko e Vida e Caleta-Car comporranno la coppia centrale. In porta agirà Livakovic e a centrocampo potrebbero essere confermati Brozovic in cabina di regia e Modric e Kovacic nel ruolo di mezzali. Quest'ultimo è tuttavia insidiato da Vlasic. Davanti Kramaric e Rebic potrebbero invertire le rispettive posizioni, con il rossonero defilato sulla destra e l'attaccante dell'Hoffenheim nel ruolo di centravanti.

Silhavy confermerà a livello tattico e di uomini il 4-2-3-1 che ha fruttato ai cechi una vittoria sulla Scozia nella prima giornata. In attacco sarà ancora l'ex giallorosso Schick a sostenere il peso dell'attacco, con Masopust, favorito su Hlozek, Soucek e Jankto a supporto sulla trequarti. Kral e Darida formeranno la coppia dei mediani. In difesa, davanti al portiere Vaclik, Kalas e Celustka comporranno la coppia centrale, con Coufal terzino destro e Boril a sinistra. Dopo che il portiere Pavlenka ha lasciato il ritiro per problemi alla schiena, al suo posto è stato convocato Koubek dell'Augsburg.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.