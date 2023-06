Cosa succede se si vince la Nations League?

Italia impegnata nella final four della competizione europea per Nazionali: cosa ottiene chi conquista il torneo.

Nata per sostituire quasi tutte le amichevoli ed aiutare le piccole Nazionali d'Europa a farsi spazio nelle competizioni del continente, la Nations League è un torneo ormai consolidato arrivato alla seconda edizione, con la prima conquistata dal Portogallo di Cristiano Ronaldo e la seconda dalla Francia di Benzema.

Nella prima edizione l'Italia non è riuscita ad arrivare alle final four, mentre nella seconda è arrivata terza alle spalle di Spagna e Francia.

Ora la teza final four, che ha visto la Croazia balzare in finale. Dove affronterà una tra Italia e Spagna.

CAMPIONE DELLA NATIONS LEAGUE, COSA SUCCEDE?

Chi conquista la Nations League vince un trofeo di 7,5 kg per 71 cm che nelle idee dell'UEFA potrà diventare ambitissimo alla pari di quello degli Europei.

Oltre al trofeo, la vincitrice non ha grossi benefici immediate. Nel lungo periodo, però, le cose cambiano. Le squadre qualificate alla final four, ad esempio, sono inserite in un girone di qualificazione ai prossimi Europei con meno squadre, e in più potranno appellarsi alla loro posizione in Nations League in caso di mancato accesso alla fase finale di Europeo o Mondiale.

Se per esempio l'Italia dovesse fallire l'accesso ai Mondiali del 2026 verrebbe inserita nei playoff grazie al posizionamento nella Nations League 2022/2023. In più, come terzo punto, ranking più alto e possibilità di essere testa di serie nei sorteggi delle qualificazioni a Mondiali ed Europei.

A livello economico, invece, la federazione vincitrice della Nations League ottiene 4,5 milioni di euro. La seconda classifica arriva a 3.5, la terza ne guadagna due e mezzo mentre la quarta si porta a casa un milione e mezzo di euro.

Nei gironi precedenti, le squadre partecipanti alla Lega A guadagnano 1,5 milioni di euro, quelle della B 1 milioni, quelle della C 750.000 euro e infine quelle della D mezzo milione di euro.

CHI HA VINTO LA NATIONS LEAGUE?