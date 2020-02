Cosa significa l'esultanza di Mertens in Napoli-Barcellona

Mertens anche dopo il goal segnato in Napoli-Barcellona ha replicato la sua ormai abituale esultanza. E' l'imitazione del magazziniere Starace.

Notte speciale quella di oggi per Dries Mertens che durante - ha scritto una pagina di storia. Il goal realizzato contro i blaugrana, oltre ad avere sbloccato il risultato, è infatti il numero 121 col Napoli e permette al belga di agganciare Marek Hamsik come miglior bomber di sempre del club.

A catturare l'attenzione di tutti però è stato soprattutto quanto successo subito dopo quando Mertens, come ormai sempre più spesso accade, ha esultato in un modo molto particolare. L'attaccante del Napoli ha tirato fuori la lingua ripetutamente e inscenato un balletto: ma cosa c'è dietro?

L'intento di Mertens non era quello di prendere in giro gli avversari bensì, come già spiegato in passato, di imitare lo storico magazziniere Tommaso Starace col quale il belga ha stretto un bellissimo rapporto.

Peraltro non è la prima volta che Mertens esulta in questo modo in , era infatti già accaduto a e proprio in quell'occasione lo stesso Starace aveva ringraziato l'amico per la dedica: "Grande Dries, sei il numero uno".