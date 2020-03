Corriere dello Sport: ipotesi 'Final Eight' per Champions ed Europa League

L'UEFA studia un modo per portare a termine le coppe europee: si fa strada l'ipotesi di gare secche in campo neutro, con 4 o 8 squadre.

ed questa settimana sono scese in campo più o meno regolarmente, tra molte critiche e perplessità. Il loro destino, però, sembra già segnato: lo stop potrebbe arrivare a breve. Tanto che, secondo il 'Corriere dello Sport', l'UEFA sta già valutando come concluderle quando sarà rientrata l'emergenza Coronavirus.

La federazione del calcio europeo non vuole che i due trofei rimangano non assegnati: per questo lo spostamento dell'Europeo sembra un'ipotesi decisamente plausibile. Creando così spazio in calendario anche per portare a termine Champions ed Europa League.

Una delle ipotesi che si sta facendo spazio sarebbe quella di concludere le due competizioni con una 'Final Eight' o con una 'Final Four'. Le migliori 8 (o 4) si giocherebbero le fasi a eliminazione diretta a gara secca in un'unica nazione, nel giro di una settimana. Anche se prima ovviamente dovrebbero esser stabilite le 8, visto che gli ottavi, tra sospensioni e rinvii, non sono ancora stati portati a termine.

Le sedi potrebbero essere quelle delle finali, ovvero la per la Champions e la per l'Europa League. Sarà poi da capire quante squadre vi accederebbero, anche a seconda di quanto spazio c'è per disputare le partite mancanti. La situazione è in costante evoluzione.