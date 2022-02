Correa diventa dell'Inter: ufficiale il riscatto dopo il pareggio di Napoli

Joaquin Correa diventa un calciatore di proprietà dell'Inter. Merito del pareggio ottenuto dai nerazzurri a Napoli, che ha fatto scattare il riscatto del 'Tucu' dalla Lazio.

Come preannunciato nel proprio bilancio, infatti, l'Inter avrebbe acquistato in via definitiva il cartellino dell'argentino una volta conquistato il primo punto in campionato dopo il 2 febbraio 2022: visto che nel primo impegno del mese è maturato il ko nel derby, l'1-1 del 'Maradona' ha portato in dote il riscatto di Correa.

"Acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Carlos Joaquin Correa dalla Lazio; l'accordo valido per la stagione sportiva 2021/2022 prevede l'obbligo all'acquisto definitivo al primo punto della Società dopo la data del 2 febbraio 2022".

L'operazione complessiva, così, da prestito oneroso a 5 milioni più uno di bonus legato a risultati sportivi, diventa acquisto a titolo definitivo con esborso di ulteriori 25 milioni alla Lazio dilazionati in 3 annualità: in totale, l'Inter paga Correa 30 milioni più l'eventuale milione di bonus.