Atalanta-Fiorentina, insulti razzisti a Dalbert: Orsato ferma la partita

Poco prima della mezz'ora di Atalanta-Fiorentina il terzino brasiliano ha segnalato gli insulti razzisti e l'arbitro Orsato ha fermato la partita.

Ancora un episodio di razzismo in . Dopo i casi di - e - , la storia si è ripetuta a dove si gioca la gara tra e .

Stavolta la vittima dei vergognosi cori razzisti è stato il brasiliano Dalbert che poco prima della mezz'ora di gioco, sul risultato di 0-1 per la Fiorentina, ha segnalato l'accaduto all'arbitro.

Orsato a quel punto ha deciso di fermare la partita per alcuni minuti chiedendo immediatamente che lo speaker dello stadio richiamasse il pubblico, così come peraltro prevede il regolamento in questi casi.

Una volta effettuato l'avviso via altoparlante, Atalanta-Fiorentina è ripresa regolarmente. A questo punto però resta da capire cosa deciderà il Giudice Sportivo.