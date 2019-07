Coppa Italia 2019/2020: date ufficiali e turni

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2019/2020: la Coppa Italia partirà il 4 agosto e si concluderà con la finale il 13 maggio.

La Lega di , con un comunicato ufficiale, ha reso note le date e le fasi della Coppa 2019/2020. Si partirà ad agosto con i turni preliminari, mentre la finalissima è in programma mercoledì 13 maggio 2020. L'ultima edizione del trofeo aveva visto trionfare in finale la , vittoriosa 2-0 sull' con i goal di Milinkovic-Savic e Correa.

Il sorteggio del tabellone di è previsto per lunedì 22 luglio 2019 alle ore 15.00, presso la sede della stessa Lega di Serie A in via Rosellini a Milano. In quell'occasione saranno definiti tutti gli accoppiamenti.

Date e turni Coppa Italia 2019/2020

Primo turno eliminatorio: domenica 4 agosto 2019

Secondo turno eliminatorio: domenica 11 agosto 2019

Terzo turno eliminatorio: domenica 18 agosto 2019

Quarto turno eliminatorio: mercoledì 4 dicembre 2019

Ottavi di finale: mercoledì 15 gennaio 2020

Quarti di finale: mercoledì 22 gennaio 2020, mercoledì 29 gennaio 2020

Semifinali: andata - mercoledì 12 febbraio 2020, ritorno - mercoledì 4 marzo 2020

Finale: mercoledì 13 maggio 2020