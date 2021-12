Contro chi gioca l'Italia in Nations League 22/23? Date e orari

E' arrivata terza nell'ultimo torneo, giocato tra il 2020 e il 2021. L'Italia, come il resto delle nazioni europee, prende parte alla terza edizione della Nations League, competizione ufficiale che l'UEFA ha creato per eliminare le amichevoli, ma anche per consentire alle rappresentative minori di avere più opportunità di qualificazioni ad Europei e Mondiali.

Grazie al primo posto nel proprio girone della Lega A ottenuto nella scorsa edizione, che ha portato l'Italia a giocare la fase finale (semifinale persa contro la Spagna e finale terzo-quarto posto vinta contro il Belgio), la Nazionale azzurra è stata inserita come testa di serie al sorteggio di dicembre. Non per questo, però, eviterà un girone complicato, viste le tante big in gioco.

LE AVVERSARIE DELL'ITALIA IN NATIONS LEAGUE

La Nazionale azzurra conoscerà le tre sfidanti del proprio girone di Lega A (uno dei quattro), giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 18. Quali avversarie? L'Italia non sfiderà sicuramente una delle teste di serie, gruppo di cui fa parte: niente Spagna, Belgio o Francia.

L'Italia sfiderà sicuramente una squadra di ogni fascia: nel peggiore dei casi sia Germania che Inghilterra.



SECONDA FASCIA - Portogallo, Olanda, Danimarca, Germania

TERZA FASCIA - Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia

QUARTA FASCIA - Galles, Austria, Repubblica Ceca e Scozia

LE DATE DELL'ITALIA IN NATIONS LEAGUE 22/23

L'Italia scenderà in campo per giocare la Nations League 2022/2023 tra giugno e settembre 2022. In questi due mesi sono infatti previste le sfide azzurre della fase a gironi, con eventuale fase finale di scena nel giugno del 2023, dopo i Mondiali a cui la Nazionale azzurra spera di partecipare.

Orari e date precise dell'Italia sono ancora da confermare.