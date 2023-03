Conte furioso col Tottenham: "Non vedo una squadra, giocatori egoisti"

Tottenham rimontato dal Southampton, Conte si scaglia contro i giocatori: "Non vogliono pressione, non ci mettono il cuore".

Antonio Conte è una furia, l'ennesimo stop del suo Tottenham ha fatto davvero arrabbiare l'ex tecnico di Inter e Juventus che adesso si scaglia apertamente contro i giocatori.

Solo una vittoria nelle ultime cinque partite giocate per gli Spurs, che contro il Southampton si sono fatti rimontare nel finale da 1-3 a 3-3. Una beffa che Conte non ha digerito. Pesantissime le dichiarazioni del tecnico dopo la gara.

"N on siamo una squadra. Siamo undici giocatori che scendono in campo. Vedo giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutarsi a vicenda e non ci mettono il cuore. Finora ho cercato di nascondere la situazione, ora non più. Giochiamo per rendere i tifosi del Tottenham orgogliosi di noi. Hai bisogno di fuoco negli occhi. Questo è inaccettabile anche per i tifosi. Ci seguono, pagano il biglietto e questa prestazione è inaccettabile”.

Conte è un fiume in piena. Nel mirino, come detto, ci sono soprattutto i suoi giocatori.

"Q ui è sempre uguale, ogni stagione. La società ha la responsabilità del mercato, l'allenatore ha la responsabilità. Ma i giocatori, dove sono i giocatori? Vedo solo 11 giocatori che giocano per se stessi!. Qui al Tottenham sono abituati. Non giocano per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, sotto stress. È facile in questo modo! La storia del Tottenham è questa da 20 anni, c'è il proprietario ma non hanno mai vinto qualcosa. Perché?".

A questo punto sembra difficile che l'avventura di Conte, il cui contratto col Tottenham è in scadenza, possa continuare. Ma secondo il tecnico la soluzione non può essere l'ennesimo cambio in panchina.