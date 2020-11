Conte difende Hakimi: "In Italia pressioni e aspettative più alte"

Antonio Conte presenta Gladbach-Inter: "Per noi sarà un test". E su Hakimi: "Qui le aspettative sono più alte che nel campionato tedesco o inglese".

Due punti in quattro partite, una situazione delicatissima, il Mönchengladbach alle porte. Una partita che, per l' , è da vincere sì o sì. E ne è ben cosciente anche Antonio Conte, presente in sala stampa assieme ad Andrea Ranocchia per la classica conferenza della vigilia.

"La partita di domani è una partita contro una buonissima squadra, che in Champions sta facendo molto bene. Dovremo cercare di dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti". "Per noi può essere un'occasione per dare seguito a un percorso iniziato in Europa, dove spesso e volentieri ci si ritrova a giocare partite da dentro o fuori. Sarà l'occasione per testare nuovamente questo tipo di situazione".

C'è una spiegazione per le difficoltà che sta affrontando Hakimi?

"A me non piace mai parlare dei singoli. Hakimi ha potenzialità importanti, ma deve lavorare tanto specialmente nella fase difensiva. In ci sono pressioni e aspettative molto più alte di altri campionati come quello tedesco o quello inglese".

Altra domanda sull'assetto tattico dell'Inter. E risposta secca di Conte.