Colpo per giugno del Napoli: Rrahmani è il rinforzo per la difesa azzurra

Il Napoli e l'Hellas Verona sono vicini all'accordo da 14 milioni per il trasferimento di Amir Rrahmani: il difensore kosovaro arriverà a giugno.

Mentre i risultati sul campo non sono ancora ottimali, sul mercato il prosegue la propria operosità: dopo l'arrivo di Demme e Lobotka per rinforzare il centrocampo azzurro, il club partenopeo lavora sulla difesa in chiave futuro.

Secondo quanto riportato da 'Sky', sarebbe vicino l'accordo con l'Hellas per il trasferimento di Amir Rrahmani sotto al Vesuvio a giugno: il Napoli per aggiudicarsi le prestazioni del difensore kosovaro classe '94 sarebbe disposto a sborsare i 14 milioni richiesti dagli Scaligeri. Rrahmani sta disputando un'ottima stagione a Verona ed è considerato dagli uomini di mercato azzurri come il giusto rinforzo da consegnare nelle mani di Gattuso per la prossima stagione.

Il difensore kosovaro è arrivato all'Hellas Verona la scorsa estate: agli Scaligeri erano bastati 1,8 milioni di euro per strapparlo alla . Nei prossimi giorni Rrahamani è atteso nel capoluogo campano per essere sottoposto alle visite mediche, dopo le quali dovrebbe arrivare la firma ed il conseguente annuncio da parte del Napoli.