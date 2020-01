Calciomercato Napoli, Demme colpo per il centrocampo: è ufficiale

Il Napoli annuncia l'acquisto di Diego Demme dal Lipsia: prima il 'tweet' di De Laurentiis, poi quello del club azzurro.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Diego Demme è il primo colpo messo a segno dal nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il centrocampista tedesco di chiare origini italiane è stato annunciato da un tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis, seguito poi da quello della stessa società partenopea.

Un rinforzo di livello per la mediana di Gennaro Gattuso: Demme era il vicecapitano del campione d'inverno della con 37 punti, oltre ad aver accumulato esperienza utile in con cinque presenze e un goal allo nella fase a gironi che ha visto i tedeschi qualificarsi agli ottavi di finale.

Demme andrà a mettere una toppa sulla falla centrale del campo, dove Allan e Fabian a turno sono stati schierati senza successo. In attesa dell'ufficialità di Stanislav Lobotka, altro volto nuovo in arrivo dal Vigo per 20 milioni più 4 di bonus.