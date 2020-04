Retroscena Cicinho: "Perez offrì a Zidane un ultimo contratto negli spogliatoi"

L’ex esterno del Real Madrid, Cicinho, svela: “Perez offrì un contratto a Zidane negli spogliatoi, lui disse ‘No, non voglio più giocare’”.

E’ stato uno dei più grandi giocatori di ogni tempo, ma l’ultimo atto della sua carriera non è stato certamente all’altezza della sua straordinaria carriera. Zinedine Zidane ha appeso gli scarpini al chiodo dopo la finale persa contro l’ a 2006, una partita nella quale è stato tra l’altro anche espulso a causa dell’ormai famosissima testata rifilata a Marco Materazzi, ma le cose sarebbero potute andare in maniera molto diversa se solo avesse accettato un’ultima offerta fattagli in extremis da Florentino Perez.

A svelarlo è stato il suo ex compagno di squadra Cicinho che, parlando ai microfoni di ESPN, ha raccontato come all’ex fuoriclasse francese sia stata data la possibilità di rinnovare il contratto che lo legava al .

“Era la sua ultima partita con noi e Zidane era molto commosso. Lo eravamo anche noi, perché una leggenda lasciava il calcio giocato. Florentino Perez entrò negli spogliatoi per salutare i giocatori uno ad uno e quello che è successo è stato indimenticabile. Robinho, scherzando, gli disse ‘Presidente, Zizou ha detto che se gli offre un contratto di due anni da 6,5 milioni a stagione non smette’ e a quel punto Perez disse seriamente a Zidane ‘Se vuoi ti porto adesso il contratto da firmare”.

La storia ci dice che Zidane quell’ultima straordinaria offerta milionaria non l’ha accettata.

“Ci pensò per un momento, poi guardò il presidente e gli disse ‘No, no… non voglio più giocare”.

Zidane e il Real Madrid hanno poi ovviamente avuto modo di ritrovarsi, visto che dopo aver coperto vari incarichi dirigenziali, l’ex fuoriclasse francese nel gennaio 2016 è poi diventato tecnico dei blancos e con essi ha vinto un campionato, due Supercoppe di , due Supercoppe Europee, due Mondiali per Club e soprattutto tre .