Chiellini cuore bianconero: "Nel mio futuro ci sarà ancora la Juventus"

Giorgio Chiellini preannuncia il ritorno alla Juve in altre vesti dopo il ritiro e confida: "Cardiff tra le sconfitte più brutte, ma anche più belle".

Adesso gli USA (per l'esattezza Los Angeles), poi ancora la Juventus. A lasciarlo intendere, in un'intervista ai canali ufficiali bianconeri, è proprio Giorgio Chiellini.

Il difensore, che saluterà Madama e - seppur non ancora ufficialmente - volerà in MLS, ha preannunciato una seconda esperienza a Torino seppur in altre vesti.

"Nel mio futuro sicuramente ci saranno questi colori - si legge nelle parole riportate da 'Sky' - C'è un percorso che mi dovrà portare a imparare nuove cose, lo farò con la stessa passione e dedizione che ho messo sui campetti dove ho iniziato. Dove arriverò non lo posso sapere ora, ma so che non avrò rimpianti".

Per Chiellini, la Champions rappresenta un tabù rimasto tale.

"Non aver giocato la finale 2015 fa ancora male. Non avevo problemi fino a pochi giorni prima. Cardiff è stata una delle sconfitte più brutte ma anche belle perché ci sei arrivato e ti rimangono tante emozioni. Nella vita bisogna saper vincere ma anche perdere. Credo che i campioni si vedano in questi momenti: purtroppo ho imparato anche a perdere".

Niente Champions, ma Euro 2020 con l'Italia messo in bacheca.

"Mi mancava un trofeo internazionale. Si percepiva qualcosa, ero convinto ce la saremmo giocata. Poi da lì a vincere serve anche fortuna".

Riavvolgendo il nastro ai tanti anni alla Juve, Chiellini ricorda il momento della rinascita post-Calciopoli.

"Non è stato facile all'inizio, forse non mi sentivo neanche pronto mentalmente per farne parte. Chi fece davvero un sacrificio furono Del Piero, Nedved, Buffon, Trezeguet e Camoranesi. Loro erano super-campionissimi. Allenarmi con loro mi ha permesso di diventare quello che sono stato fino ad oggi. Del Piero per la Juventus è stato il simbolo di una vita, ha dato tantissimo anche a me soprattutto in quegli anni".

Una parentesi, inoltre, viene aperta sull'ormai celebre 'blocco Juve' formato da Buffon, Barzagli, Bonucci e appunto Chiellini.

"Un pezzo di storia bianconera, abbiamo condiviso tutto per dieci anni. Penso che Gigi sia quello con cui ho giocato di più nella mia vita, Leo è il secondo, con Barza penso un po' meno ma comunque... Penso che questa foto farà scendere la lacrimuccia a tanti tifosi della Juventus. Noi ci siamo migliorati a vicenda, saremmo stati molto meno bravi se fosse mancato uno per gli altri e questa è una cosa bellissima".