Chi trasmette la Serie B 2022/2023: Sky, DAZN o Helbiz dove vedere il campionato in diretta tv e streaming

I diritti tv della Serie B 22/23: come e dove vedere live in diretta tv e streaming tutte le gare della seconda serie nel corso della stagione.

Una Serie B entusiasmante, quella 2022/2023. Le promozioni di Bari e Palermo e le retrocessioni di Cagliari e Genoa hanno aumentato il roster d'elite della seconda serie, che potrà contare anche su squadre storiche come Brescia, Parma e non solo. Un campionato da seguire tutto d'un fiato.

Dall'avvio estivo alla conclusione a maggio, la Serie B avrà ancora maggior seguito in virtù delle grandi piazze presenti. Dieci mesi per la stagione regolare, che proseguirà con i playoff e i playout in vista della stagione 2023/2024. Durante i Mondiali si giocherà regolarmente.

L'articolo prosegue qui sotto

CHI TRASMETTE LA SERIE B 2022/2023?

Sky

DAZN

Helbiz Live

Tre opzioni per seguire in diretta tv e streaming la stagione di Serie B 2022/2023: diritti televisivi assegnati a diverse emittenti. L'annata del campionato cadetto nasce in estate con il sorteggio dei calendari, per poi proseguire fino al maggio successivo con la conclusione del torneo.

COME VEDERE LA SERIE B IN TV E STREAMING

Ognuno dei 38 turni di campionato previsti per la Serie B 2022/2023 potranno essere visti tramite diverse opzion di volta in volta. Su Sky basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per DAZN e Helbiz Llive servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di DAZN o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

SERIE B IN CHIARO

A differenza della Serie A, negli ultimi anni la Serie B ha avuto anche gare in chiaro, precisamente quelle del venerdì sera. Nel 2022/2023, però, non ci sarà la possibilità di seguire il campionato cadetto per tutti senza sottoscrivere un abbonamento a Sky, DAZN o Helbiz Live. La Rai non trasmette la Serie B.