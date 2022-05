Quando inizia la Serie B 2022/2023? Date e cosa succede quando ci saranno i Mondiali

Tutte le informazioni e le date sulla Serie B 2022/2023: quando inizia, quando finisce e gli stop durante la stagione per le venti squadre.

Con le promozioni di Lecce, Cremonese e Monza si è chiusa la Serie B 2021/2022. Una delle migliori annate della storia, decisa nell'ultima giornata di campionato e chiusasi con la doppia finale playoff che ha visto il Pisa grande delusa. Ora si pensa all'annata 2022/2023.

Un'annata che porta le retrocesse Cagliari e Genoa, ovvero due squadre con uno Scudetto sul petto. Saranno loro le grandi favorite per il ritorno in Serie A, al pari del Parma, del Venezia e del già citato Pisa. Non solo: Brescia, Frosinone, Bari e magari la nuova arrivata Sudtirol sono certamente da tenere d'occhio.

QUANDO INIZIA LA SERIE B 2022/2023

Il 12 agosto 2022. La cadetteria inizierà nello stesso weekend di Ferragosto che vedrà la Serie A cominciare la nuova stagione. L'annata partirà prima del previsto, ma non avrà un calendario congestionato come quello della massima serie. Venti squadre al via per ottenere il grande obiettivo della promozione in Serie A 2023/2024.

QUANDO FINISCE LA SERIE B 2022/2023

Il 19 maggio 2023, decisamente prima rispetto alla Serie A, che stavolta si chiuderà solamente a inizio giugno. Dopo il 38esimo turno previsto in primavera ci saranno come di consueto due promozioni nella massima serie, mentre la terza (a meno di distanza troppo elevata con la quarta) arriverà dai playoff. Il post stagione porterà anche l'ultima retrocessa con i playout, a meno di una distanza di diversi punti tra quartultima e 16esima in classifica.

COSA SUCCEDE QUANDO SI GIOCHERANNO I MONDIALI?

Durante i Mondiali la Serie B sarà disputata regolarmente. Solamente i campionati di prima divisione in giro per l'Europa si fermeranno: in Italia avanti con le sfide di Cagliari, Genoa, Bari e di tutte le altre anche durante il mese di novembre e di dicembre, quando la Serie A si fermerà.

LE SQUADRE DELLA SERIE B 2022/2023