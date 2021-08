Chi ha vinto più volte la Coppa Italia?

Non solo Inter, Milan e Juventus: tutte le squadre che hanno conquistato almeno uno Scudetto di Serie A dalla sua nascita al 2021.

A metà anni 2000 è stata snobbata in lungo e in largo, competizione quasi superflua per le contendenti, pronte a mandare allo sbaraglio le riserve. Negli ultimi anni, però, la competizione è tornata importare per le compagini in gioco, desiderose di portarla nella propria bacheca.

Nonostante i tifosi continuino a premere per una rivoluzione delle regole in stile FA Cup, con le piccole che ospitano in casa le big e i confronti tra squadre di dilettanti e le società di Serie A, la Coppa Italia è comunque importante per diversi motivi, sopratutto in caso di mancata vittoria dello Scudetto.

CHI HA CONQUISTATO PIÙ COPPA ITALIA?

Grazie ai successi del periodo Conte-Allegri-Pirlo, la Juventus ha staccato tutte le altre vincitrici del torneo, arrivando fino a 14 trofei vinti: la seconda società più vincente è di fatto la Roma, con 9. Fino all'aprile 2015, le due squadre erano appaiate ad un passo dalla doppia cifra.

CHI HA VINTO LA COPPA ITALIA?

Juventus, 14 trofei

Roma, 9

Inter, 7

Lazio, 7

Fiorentina, 6

Napoli, 6

Milan, 5

Torino, 5

Sampdoria, 4

Parma, 3

Bologna, 2

Atalanta, 1

Genoa, 1

Vado, 1

Venezia, 1

Vicenza, 1

CHI HA GIOCATO LA FINALE SENZA MAI VINCERE LA COPPA ITALIA