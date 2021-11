Chi ha vinto più Scudetti e trofei tra Milan e Inter?

Quando si parla di squadre italiane, le prime tre che vengono in mente, causa storia centenaria e soprattutto grande rilevanza all'estero, sono Juventus, Inter e Milan. Due di queste, ovviamente nerazzurri e rossoneri, militano nella stessa città, in un Derby continuo, anno dopo anno.

Roma, Napoli e Torino e le altre squadre che hanno vinto i titoli in Serie A sono ben distanti da Inter e Milan, con la Juventus invece in cima alla classifica dei trofei vinti in Italia e all'estero. Anche relativamente agli Scudetti, sia nerazzurri che rossoneri vengono dopo, praticamente appiati.

GLI SCUDETTI VINTI DA INTER E MILAN

Vincendo lo Scudetto 2020/2021 con Antonio Conte, l'Inter ha superato i cugini del Milan per campionati italiani vinti. Sono infatti 19 quelli nella bacheca del Biscione, mentre il Diavolo può fregiarsi di 18, deciso a raggiungere nuovamente i nerazzurri e magari superarli.

CHI HA PIÙ TROFEI TOTALI?

In ambito italiano, l'Inter è riuscita a vincere un titolo in più rispetto al Milan: 31 totali, di cui 19 scudetti, 7 Coppa Italia e 5 Supercoppa Italiana. La compagine rossonera viene subito dopo con 30, in virtù dello stesso numero tra Coppa Italia (5) e Supercoppa Italiana (7), ma di uno Scudetto in meno (18).

Relativamente ai trofei internazionali, invece, il Milan ha nettamente la meglio: sono 18, record italiano, grazie a 7 Champions League, 2 Coppa delle Coppe, 5 Supercoppa Uefa e 4 Intercontinentale/Mondiale per Club. L'Inter ha ottenuto 'solamente' metà titoli: 3 Champions League, 3 Coppa UEFA/Europa League e 2 Mondiale per Club/Intercontinentale.