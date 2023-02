Chi è Gvidas Gineitis, il gioiello del Torino pronto ad esordire in Serie A

Già da tempo aggregato alla prima squadra, è ormai pronto a spiccare il volo. Ha già esordito con la Nazionale maggiore del suo Paese.

Ha solo diciotto anni, ma già ha già esordito con la maglia della Nazionale maggiore del suo Paese ed ora, dopo aver incantato a livello giovanile, è pronto a fare il grande salto e a dimostrare di che pasta è fatto anche tra i ‘grandi’, in Serie A e con la maglia del Torino addosso.

Il suo nome è Gvidas Gineitis e da tempo è sulla bocca di molti. Considerato uno dei gioielli più preziosi del settore giovanile granata, già da tempo è stato aggregato alla prima squadra e Ivan Juric, da inizio 2023, l’ha sempre inserito nella sua lista dei convocati per tutte le sfide tanto di campionato, quanto di Coppa Italia.

L’esordio con i ‘grandi’ non l’ha ancora fatto, ma è fondamentalmente solo questione di tempo. Il tecnico granata gli ha preparato un percorso che prevede un inserimento graduale nei meccanismi e nelle rotazioni e chi l’ha visto da vicino scommette che molto presto scoccherà anche il suo momento.

“Per il momento l’ho promosso in pianta stabile in prima squadra - ha spiegato proprio Ivan Juric - stiamo parlando di un ragazzo molto interessante. E’ uno che impara in fretta, è dotato di tiro e corsa, è un talento”.

CHI È GVIDAS GINEITIS

Nato il 15 aprile 2004 a Mazeikiai, in Lituania, Gineitis è arrivato molto presto nel calcio professionistico. Cresciuto calcisticamente nell’NFA Kaunas, ha debuttato in Prima Lyga, ovvero la ‘Serie B’ lituana già nel 2018. Nel 2019 anno si è trasferito all’Atmosfera, società con sede proprio a Mazeikiai con la quale si è imposto come elemento già importante della prima squadra. E’ stato proprio nel corso di questa avventura, culminata anche con i suoi primi goal da professionista (ben quattro in ventotto partite), che ha attirato l’interesse di numerosi osservatori europei.

Ad aggiudicarsi il suo cartellino nel 2020 è stata la SPAL che l’ha aggregato alle formazioni Under 17 ed Under 18. Il Torino l’ha acquistato dal club estense nell’ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato del 2022, nell’ambito di una trattativa che ha portato in granata anche l’attaccante Demba Seck.

Da allora Gineitis, che intanto dopo aver completato il suo percorso con la rappresentativa U17 della Lituania è entrato nel giro prima dell’U19 e poi dell’U21, ha iniziato una rapidissima ascesa. Fin da subito titolare della Primavera del Torino, è con il corso del tempo diventato un elemento imprescindibile per la squadra.

Nel corso di questa stagione, nel campionato Primavera 1, ha totalizzato dodici presenze condite da quattro reti e due assist. Lo scorso 16 novembre 2022 ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore entrando dalla panchina nel corso di una partita di Coppa del Baltico contro l’Islanda (ha anche calciato uno dei rigori della lotteria finale). Tre giorni dopo ha giocato la sua prima gara da titolare in una sfida della stessa competizione persa per 2-0 contro l’Estonia.

CHE TIPO DI GIOCATORE È

Alto 187 cm, è un centrocampista completo con spiccate doti offensive. Facilità nella corsa e qualità sono le sue armi migliori, che vanno ad unirsi ad un grande senso per l’inserimento.

Dotato di un sinistro potente e preciso, è una mezzala moderna, di quelle capaci di giostrare su tutto l’arco della mediana e di agire anche alle spalle delle punte. Un ragazzo insomma completo che ha convinto Juric nel corso del recente ritiro invernale che il Torino ha svolto in Spagna.

Il club granata crede molto nelle sue qualità e lo dimostra anche il fatto che gli abbia già fatto sottoscrivere il primo contratto da professionista. A giugno, Gvidas Gineitis si è legato al Torino fino al 2015.

“E’ un ragazzo che fa le cose giuste e che può crescere tanto - ha spiegato Ivan Juric - Ha talento, ma deve ancora strutturarsi fisicamente. Ha fatto molto bene in Spagna ed è un ottimo centrocampista mancino ed è l’unico che abbiamo. Giocando nella parte sinistra dà il meglio di sé”.