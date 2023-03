L'esperienza in Russia e la prima convocazione dal Brasile: Yuri Alberto si gode la "9" di Ronaldo

Chiamato dalla Seleçao per la sfida contro il Marocco, l'attaccante del Corinthians vestirà la leggendaria maglia del "Fenomeno".

Ci sono numeri che, nel calcio, non saranno mai associati a giocatori qualunque: la 10 ad esempio, per certe squadre e Nazionali avrà sempre nomi ben precisi. Per l'Argentina è prima Diego Armando Maradona e poi Lionel Messi, per il Brasile è Pelé.

Ecco, la Seleçao ne ha diversi, in verità: uno su tutti, chiaramente, il numero 9. Indossato ai Mondiali in Qatar da Gabriel Jesus, per i brasiliani sarà sempre quello di Ronaldo Luis Nazario de Lima. Il "Fenomeno".

E da oggi ha un nuovo padrone: il commissario tecnico ad interim, succeduto a Tite dopo il campionato del mondo, dopo aver diramato le convocazioni per la sfida amichevole contro il Marocco ha assegnato le varie casacche.

Vista l'assenza di Richarlison, la 9 è andata a Yuri Alberto Monteiro da Silva. Semplicemente Yuri Alberto, attaccante classe 2001 del Corinthians.

CHI È YURI ALBERTO

Cresciuto nel Santos, nel 2020 si è trasferito all'Internacional, lasciando il Brasile nel gennaio del 2022 per intraprendere un nuovo percorso calcistico in Russia, allo Zenit.

Chiaramente, il 2022 non è proprio il miglior anno possibile per entrare a far parte del calcio russo: gioca da febbraio a maggio, siglando 6 reti in 15 presenze tra campionato, coppa ed Europa League, lasciando poi il Paese.

I due prestiti consecutivi al Corinthians hanno caratterizzato l'ultimo periodo di carriera di Yuri Alberto, che in questa stagione ha siglato 4 goal in 10 presenze nel campionato Paulista, ricevendo la prima convocazione assoluta in Nazionale maggiore in sostituzione di Richarlison.

Da sostituto, quindi, una grandissima emozione: la prima chiamata coincide con un'eredità importantissima. La maglia numero 9 di Ronaldo il "Fenomeno". Quasi un segno del destino, in attesa del debutto.