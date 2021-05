Chelsea-Leicester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chelsea sfida il Leicester City nella finale di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CHELSEA-LEICESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Leicester City

Chelsea-Leicester City Data: 15 maggio 2021

15 maggio 2021 Orario: 18.15

18.15 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Chelsea di Thomas Tuchel e il Leicester City di Brendan Rodgers si sfidano nella finale 2021 dell' FA Cup. Sarà la 117ª finale diversa nella storia della Coppa d'Inghilterra: per i londinesi si tratterà della 15ª finale, mentre per le Foxes sarà la 5ª apparizione e la prima dopo 52 anni (l'ultima era stata nel 1969).

Se i Blues hanno vinto 8 volte il trofeo, e sono il terzo club ad esserselo aggiudicato più volte dietro Arsenal e Manchester United, il Leicester City ha collezionato sempre sconfitte nelle 5 finali raggiunte nella sua storia.

Nel suo percorso verso la finale, il Chelsea ha eliminato nel corso della stagione Morecambe, Luton Town, Barnsley, Sheffield United e Manchester City, mentre il Leicester City nel suo cammino ha avuto la meglio su Stoke City, Brentford, Brighton, Manchester United e Southampton.

Nei 6 precedenti fra le due formazioni in FA Cup, il Leicester City non ha mai battuto il Chelsea: il bilancio è infatti di 5 successi dei Blues (di cui 2 ai tempi supplementari) e un pareggio nel primo confronto nel 1997.

Il manager del Leicester City Brendan Rodgers, in caso di vittoria, sarebbe il primo tecnico a vincere sia l'FA Cup scozzese (conquistata 2 volte, nel 2017 e nel 2018 con il Celtic), sia l'FA Cup inglese.

Kelechi Iheanacho del Leicester City e Tammy Abraham del Chelsea sono fra i bomber di questa edizione dell'FA Cup con 4 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Leicester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO CHELSEA-LEICESTER CITY

Chelsea-Leicester City si giocherà la sera di sabato 15 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio di Wembley, a Londra. Il fischio d'inizio della finale di FA Cup è in programma alle ore 18.15.

La finale di FA Cup, Chelsea-Leicester City, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la finale di Coppa d'Inghilterra in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

Tifosi e appassionati, grazie a DAZN, potranno vedere la finale di FA Cup, Chelsea-Leicester City, in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone e sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi dovranno prima scaricare la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la gara dal palinsensto. Nella seconda sarà sufficiente per loro collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Tuchel tra i pali schiererà ancora Kepa, portiere di coppa. Davanti a lui Azpilicueta, Christensen e Rüdiger comporranno la difesa a tre dei Blues. Sulle due fasce potrebbero agire James e Chilwell, in vantaggio su Marcos Alonso, con Kanté e Jorginho (favorito su Gilmour) interni di centrocampo. In attacco il tedesco Werner agirà da centravanti, supportato dai due trequartisti Mount e Pulisic, quest'ultimo in vantaggio su Havertz per partire da titolare.

Problemi di formazione per Rodgers, che quasi sicuramente non potrà disporre in difesa di Jonny Evans, giocatore chiave delle Foxes, vittima di un problema al tallone. Il tecnico spera comunque fino all'ultimo di recuperarlo. Se non dovesse farcela, tuttavia, sarà Fofana a completare la linea a tre difensiva con Castagne e Söyüncü. Fra i pali ci sarà il figlio d'arte Schmeichel, mentre a centrocampo il belga Tielemans e il nigeriano Ndidi saranno i due interni, con Ricardo Pereira e Albrighton (favorito su Thomas) a presidiare le due fasce. Sulla trequarti il talentuoso Maddison supporterà le due punte Iheanacho e Vardy.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

LEICESTER CITY (3-4-1-2): Schmeichel; Castagne, Söyüncü, Fofana; Ricardo Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton; Maddison; Iheanacho, Vardy.