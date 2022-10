Champions League, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Chi passa agli ottavi

Il regolamento in caso di due o tre squadre a pari punti al termine della fase a gironi: classifica avulsa e criteri per passare il turno.

Punto su punto per costruire la qualificazione agli ottavi di Champions League. La fase a gironi di ogni edizione del massimo torneo europeo non permette molti passi falsi, ogni goal può valere la gioia del passaggio del turno o l'eliminazione. E', semplicemente, la Champions.

In virtù delle sole sei gare in ognuno degli otto gironi di Champions, la possibilità di chiudere il gruppo a pari punti con una delle tre avversarie è sempre dietro l'angolo. Per questo motivo serve conquistare scontri diretti e segnare il più possibile, così da soddisfare i criteri davanti a tale eventualità.

PARI PUNTI IN CHAMPIONS, CHI PASSA?

Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali realizzate in generale; Sorteggio.

Se due squadre arrivano a pari punti vengono considerati prima di tutto gli scontri diretti e in caso di nuova parità la differenza rete negli stessi. Il terzo criterio prevede di considerare la differenza reti generale ottenuta nei sei incontri dei gironi e dunque le reti totali realizzate.

Se in tutti e cinque i punti persiste la parità, si ricorre al sorteggio per definire prima, seconda, terza o quarta del gruppo di Champions League in questione.

TRE SQUADRE A PARI PUNTI

Se tre squadre chiudono il girone a pari punti come viene definita la classifica tra i club in questione? Si ricorre alla classifica avulsa, una mini-classifica in cui vengono considerati gli stessi criteri in caso di arrivo a pari punti.

Vengono sommati i punti ottenuti da ogni squadra negli scontri diretti con le altre due, così da costruire una mini-classifica. In caso di pari punti nel primo criterio si considera la differenza reti nei sei scontri diretti e così via.