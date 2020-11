Cerezo alla Juve: "Se vuole Morata dovrà pagare"

Alvaro Morata si è ripreso la con gli interessi, ma l' non farà sconti. A lasciarlo intendere è il presidente Enrique Cerezo, che ricorda ai bianconeri i termini dell'operazione conclusa in estate.

Intervistato da 'El Larguero', il numero uno dei Colchoneros ha detto la sua sul momento magico dell'attaccante spagnolo.

"Si merita tutto quello che sta facendo, lotta sempre tantissimo per segnare e si vede. Sembra che abbia davvero trovato la strada giusta".

Dal presente al potenziale futuro, con Cerezo che su Morata manda un chiaro messaggio alla .

""È ancora un giocatore dell’Atletico, in prestito per due anni alla Juventus che ha un’opzione per il suo acquisto. Se i bianconeri lo vorranno, lo dovranno pagare".