Cerci riparte dalla Serie C: ufficiale l'approdo all'Arezzo

Alessio Cerci si è legato all’Arezzo per le prossime tre stagioni. Reduce dall’esperienza alla Salernitana, riparte dalla Serie C.

Reduce da un’esperienza non propriamente esaltante con la maglia della , scandita da appena dieci presenze nell’ultimo campionato di Serie B, Alessio Cerci è pronto a ripartire e questa volta ad attenderlo c'è un’esperienza in Serie C .

E’ infatti ufficiale il suo approdo all’ Arezzo e l’esterno, non solo si è già sottoposto alle visite mediche di rito ed ha firmato il contratto che lo legherà al club toscano per le prossime tre stagioni, ma è stato anche presentato alla stampa.

“Questa per me è una grande opportunità per rilanciarmi. Mi sono allenato con il mio preparatore, ma mi manca il pallone. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione e voglio recitare un ruolo da protagonista protagonista”.

Alessio Cerci , classe 1987, in carriera non ha mai giocato in Serie C . Esploso giovanissimo alla , si è poi trasferito in B dove ha vestito le maglie di e Pisa , prima delle avventure con , , , , , , Ankaragucu e appunto Salernitana .

L’ Arezzo , un punto in tre partite di campionato, punterà anche sulla classe dell’’ Henry di Valmontone ’ per risalire la china.