Cerci ammette: "Se a 33 anni sono in C, qualche errore l'ho fatto"

All'Arezzo da qualche settimana, Alessio Cerci ripercorre gli errori della propria carriera: "Non andrei via da Torino all'ultimo giorno di mercato".

L'uomo che lasciò la "per andare nel calcio che conta", oggi, è in Serie C. Alessio Cerci gioca da qualche settimana nell'Arezzo, per la precisione. Per provare a dare quel tocco di qualità che il suo sinistro ha sempre posseduto, anche ai tempi del o della Nazionale.

Certo, a 33 anni i rimpianti per Cerci non mancano. Con quella sensazione di non essere riuscito ad esprimere fino in fondo potenzialità enormi. Tutto raccontato in un'intervista al 'Corriere Fiorentino'. A partire dalla scelta di firmare per l'Arezzo, scendendo dunque di un'ulteriore categoria rispetto a quella Serie B in cui aveva giocato l'anno scorso con la maglia della .

“Mi sono sentito fortemente voluto - le sue parole - e questo per un calciatore è importante. Ritorno in Toscana dopo la ? Una bellissima esperienza con alti e bassi. Un rapporto di odio e amore con i tifosi, ma alla fine ci siamo capiti”.

Certo, se Cerci si guarda alle spalle troverà una carriera fatta di alti e bassi, di cadute e risalite, fino al declino degli ultimi anni.