Cavese-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Ternana di scena in casa della Cavese: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come guardare l'incontro in tv e streaming.

CAVESE-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cavese-Ternana

Cavese-Ternana Data: 7 novembre 2020

7 novembre 2020 Orario: 20:45

20:45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

E' decisa a tornare in Serie B, la Ternana di Fabio Gallo. Avvio di stagione da incorniciare per la formazione umbra, che ha messo insieme cinque vittorie e tre pareggi che l'hanno spinta a guidare la classifica del girone C di Serie C. Dalla parte opposta della graduatoria, la Cavese.

Se la Ternana è in vetta con un punto di vantaggio sul Teramo, la Cavese è riuscita ad ottenere appena cinque punti, frutto di un solo successo e due pareggi in questo avvio stagionale. Nuovamente in casa, però, il team di Modica vuole provare a cambiare il proprio destino.

La Ternana da canto suo può contare su una coppia goal da urlo, con il capocannoniere Falletti che ha già messo a segno cinque goal, mentre il compagno di trequarti Anthony Partipilo quattro. I rossoverdi sono come ovvio, dunque, il miglior attacco del campionato.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

In questa pagina tutto quello che c'è da sapere su Cavese-Ternana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CAVESE-TERNANA

La gara del girone C di Serie C tra Cavese e Ternana si giocherà sabato 7 novembre 2020 alle ore 20:45. Match in programma allo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni.

Cavese-Ternana da Eleven Sports in diretta , usufruibile sulle smart tv di ultima generazione semplicemente scaricando l'applicazione. Inoltre sarà visibile in maniera del tutto gratuita sul canale Youtube della piattaforma, così come le altre partite in programma nel mese di novembre.

Non è prevista la copertura televisiva in chiaro dell'incontro: niente trasmissione sulla Rai.

Sarà possibile assistere al match tra Cavese e Ternana in diretta streaming tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet collegandosi al sito ufficiale di Eleven Sports oppure scaricandone l'applicazione. Una volta selezionato l'evento desiderato, lo streaming partirà automaticamente.

CAVESE (4-3-3): D'Andrea; Nunziante, Marzupio, De Franco, Semeraro; Esposito, Migliorini, De Paoli; Senesi, Vivacqua, Russotto

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Mammarella; Damian, Palumbo; Partipilo, Falletti, Torromino; Raicevic.