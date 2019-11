Catania, Lo Monaco aggredito dai tifosi: la squadra si ritira dalla Coppa Italia, poi ritratta

Il direttore generale del Catania è stato aggredito sul traghetto verso Potenza: la squadra annuncia il ritiro dalla Coppa Italia, ma si giocherà.

Sempre più nel baratro il Catania: in mattinata il direttore generale dimissionario dei siciliani Pietro Lo è stato aggredito da un gruppo di tifosi mentre con il traghetto si stava recando a Potenza per gli ottavi di Coppa .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nella giornata di ieri Lo Monaco si era dimesso dal ruolo di direttore generale del Catania con una conferenza stampa al vetriolo, nella quale il dirigente tornato a in Sicilia nel 2016 aveva parlato di 'clima di veleni'. Inoltre, Lo Monaco in maniera quantomai profetica aveva operato una distinzione fra 'tifosi che amano Catania e altri che fanno danni': proprio un gruppo di tifosi appartenenti a questo secondo gruppo, come riporta 'La Repubblica' ha aggredito il dirigente uscente colpendolo al volto.

Lo Monaco avrebbe riportato una frattura del setto nasale al seguito di una testata ricevuta da uno di questi tifosi. Il Catania, però, ha adoperato inizialmente una reazione molto forte agli incresciosi eventi di questa mattina: la societa, infatti, aveva annunciato che la squadra sarebbe rientrata in Sicilia dando forfait alla sfida di contro il Potenza, perdendo così a tavolino.

"La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall’amministratore delegato Pietro Lo Monaco da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa tenuta ieri, ci obbliga a fermarci. Conseguentemente, la squadra rientra a Catania".

Sembrava una decisione definitiva, tuttavia un paio d'ore dopo è stato pubblicato un altra nota sul sito ufficiale dove la società ha annunciato che il Catania scenderà comunque in campo.