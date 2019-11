Catania, Lo Monaco si dimette: "Ho visto di tutto e di più"

Pietro Lo Monaco lascia la carica di direttore generale del Catania: era tornato nel 2016 con la squadra in Serie C, dopo averla lasciata nel 2012.

Pietro Lo rassegna le dimissioni dal ruolo di direttore generale del Catania. Continua la tormentata stagione del club etneo, che soltanto poche settimane fa aveva cambiato allenatore e si trova a metà classifica nel girone C di Serie C.

L'ex dirigente tra le altre di , Messina e era tornato a Catania nel 2016, dopo aver lasciato la squadra nel 2012 in . Dopo 3 anni ecco però arrivare la decisione.

“Mi dimetto dal ruolo di direttore generale. Non ci ripenso. C'è un clima di veleni, negli ultimi tempi ho visto di tutto e di più. Spero che arrivi qualcun altro e che tenga in piedi la società dopo che abbiamo risanato”.

L'annuncio è arrivato in una conferenza stampa dove Lo Monaco non ha risparmiato critiche a tutto l'ambiente. L'ormai ex direttore generale rimarrà comunque nel ruolo fino a quando non verrà nominato un sostituto.