Carlos Valderrama: un'icona colombiana, e non solo per i capelli

Il fantasista era famoso per la sua criniera bionda, ma era prima di tutto un magnifico centrocampista con un'incredibile abilità nei passaggi.

Carlos Valderrama è sempre stato facile da riconoscere. Quella zazzera di capelli biondi e ricci lo rende una delle figure più riconoscibili del calcio.

Un tempo, però, prima dello streaming, dei social media e dell'ampia copertura televisiva, era difficile per i fanatici del calcio vedere i più grandi giocatori in azione.

Di conseguenza, alcuni grandi talenti sono rimasti nascosti più a lungo di quanto avrebbero dovuto. Proprio come Valderrama.

Il colombiano era stato il miglior giocatore della Copa America 1997, ma era relativamente sconosciuto in Europa.

Tutto cambiò quando l'anno successivo si presentò a Wembley.

Valderrama si fece notare immediatamente per la sua magnifica capigliatura, ma ciò che attirò davvero l'attenzione fu la sua meravigliosa gamma di passaggi.

La stampa inglese ne fu subito entusiasta e lodò la prontezza di riflessi del presidente del Montpellier, Louis Nicollin, che aveva messo sotto contratto Valderrama prima di tutti i più grandi club europei.

"Avevamo sentito parlare di un grande centrocampista che giocava in Colombia, così siamo andati a dare un'occhiata", ha dichiarato Nicollin al sito ufficiale della FIFA.

"Poi siamo andati a vederlo giocare con la Colombia a Wembley nel maggio 1988. Ci accordammo con il suo club e Valderrama firmò subito"

"Giocò da favola a Londra e il giorno dopo tutti i giornali inglesi pubblicarono articoli intitolati 'Montpellier fortunato'".

Inizialmente Valderrama fatica ad adattarsi alla Ligue 1, e il fatto di non essere il più operoso dei centrocampisti non lo aiuta.

Tuttavia, quando arriva la Coppa del Mondo del 1990, esprime il suo miglior calcio, trascinando il Montpellier al trionfo in Coppa di Francia.

"Nel gioco europeo veloce e frenetico non era sempre a suo agio", ha spiegato l'ex compagno di squadra Laurent Blanc. "Era un esponente naturale del 'toque', il tenere la palla in movimento".

"Ma era così dotato che potevamo dargli la palla quando non sapevamo che altro fare, sapendo che non l'avrebbe persa... e spesso faceva cose che la maggior parte di noi si sognava!".

Valderrama ha sottolineato questo fatto a Italia '90, il torneo che lo ha reso un'icona mondiale.

Non è mai stato il più prolifico dei marcatori, ma aiuta la Colombia a dare il via al suo Mondiale con un bel goal nella vittoria per 2-0 contro gli Emirati Arabi Uniti a Bologna.

La sconfitta contro la Jugoslavia mette la squadra in una posizione scomoda, con la necessità di ottenere almeno un punto contro la Germania Ovest, vincitrice finale del girone, per avanzare.

La squadra sembrava spacciata, quando Pierre Littbarski ha rotto gli indugi a poco più di due minuti dal termine del tempo regolamentare a San Siro.

Tuttavia, Valderrama è intervenuto, e in modo sensazionale, saltando un paio di giocatori prima di lanciare Freddy Rincon per un pareggio all'ultimo respiro che ha mandato la Colombia agli ottavi.

Sfortunatamente, si sarebbero rivelati autori della loro stessa rovina contro il Camerun, con Rene Higuita che ha commesso uno degli errori più brutti della storia della Coppa del Mondo, regalando a Roger Milla il goal decisivo nella sconfitta per 2-1 a Napoli dopo aver intrapreso un dribbling sconsiderato fuori dalla sua area nei tempi supplementari.

In patria, tuttavia, i tifosi sono stati immensamente orgogliosi delle prestazioni della nazionale in quella che è era la loro seconda apparizione - arrivata dopo 28 anni.

La reazione all'eliminazione della squadra da USA 94, tuttavia, è stata tanto scioccante quanto tragica: Andres Escobar è stato ucciso con un colpo di pistola poco dopo il ritorno a casa.

Il difensore aveva segnato l'autogoal che aveva di fatto estromesso la Colombia da un torneo che molti pronosticavano vincente, ed è stato il movente del suo omicidio.

Valderrama, come tutti i suoi compagni di squadra, è rimasto sconvolto dalla morte di Escobar.

"Per me è ancora molto difficile parlare di lui", ha dichiarato al St. Petersburg Times sette anni dopo. "È molto doloroso".

"Era molto vicino a me. Eravamo ottimi amici, molto amici. Questa è stata la mia peggiore esperienza nel mondo dello sport".

Valderrama avrebbe partecipato a una terza Coppa del Mondo, nel 1998, ma a 37 anni non fu in grado di impedire a una Colombia più debole di subire un'altra uscita al primo turno.

"Naturalmente mi sarebbe piaciuto essere campione del mondo, ma non rimpiango di non esserlo stato", ha dichiarato Valderrama alla FIFA.

"Ci si dovrebbe preoccupare solo quando non si ha la possibilità di raggiungere certi obiettivi, e il fatto è che io e i miei compagni di squadra abbiamo avuto questa possibilità, non solo una volta, ma tre volte".

"La Coppa del Mondo è così difficile che la migliore squadra che abbiamo mai avuto, quella che andò a USA 94, non superò nemmeno la fase a gironi. Non eravamo in grado di vincere".

"Lo sport è stato comunque molto buono con me. Ricorderò sempre i grandi momenti vissuti con la Nazionale".

Anche gli appassionati di calcio ricorderanno sempre Valderrama, ovviamente. E non solo per i capelli!