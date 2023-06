Campionato Primavera, fase finale: la Fiorentina acciuffa la Roma al 92' e vola in semifinale

La squadra di Aquilani, sotto 2-0 con la Roma, acciuffa il clamoroso 3-3 al 92' e approda in semifinale: il prossimo 6 giugno sfiderà il Torino.

La Fiorentina raggiunge la Final Four del campionato Primavera 1 al culmine di un match incredibile contro la Roma. Il 3-3 finale, maturato al 92', premia la viola per il miglior piazzamento in regular season e vale la semifinale contro il Torino.

Pronti, via e la Roma si rende protagonista di una partenza fulminante, suggellata dai goal di Pagano e Padula che valgono lo 0-2 dopo un quarto d'ora abbondante.

Colpita a freddo, la Fiorentina ha il merito di rimanere sintonizzata sul match e prima dell'intervallo completa la rimonta grazie alla doppietta d'autore di Di Stefano che vale il 2-2 all'intervallo.

Nella ripresa, però, il carico d'emozioni è tutt'altro che esaurito e sfocia in un finale a dir poco pirotecnico: a dieci dal traguardo la Roma trova il 3-2 grazie a Mannini e mette le mani sulla semifinale. Sembra fatta, ma allo scoccare del secondo minuto di recupero è Krastev a fare impazzire i viola con la rete del clamoroso 3-3. Un acuto a tempo praticamente scaduto che vale un posto tra le prime quattro.

FIORENTINA-ROMA, IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 3-3

MARCATORI: 7′ Pagano (R), 16′ Padula (R), 19′ e 42′ Di Stefano (F), 80′ Mannini (R), 90’+2′ Krastev (F)

FIORENTINA (4-3-3) Martinelli; Gentile (84′ Padiglia), Krastev (C), Lucchesi; Kayode, Berti (84′ Caprini), Amatucci, Harder; Capasso (77′ Nardi), Di Stefano (77′ Vigiani); Sene (84′ Presta). All.: Aquilani.

ROMA (3-5-2) Baldi; Missori (C), Keramitsis, Chesti, Falasca (69′ Louakima); D’Alessio (69′ Mannini), Vektal, Pagano; Cassano (87′ Majchrzak), Padula (56′ Misitano), Cherubini (87′ Pellegrini). All.: Guidi.

Arbitro: Sfira

Ammoniti: Pagano (R), Cherubini (R), Amatucci (F)