Calvin Ramsay, la nuova stellina scozzese: Premier League e Serie A interessate

Calvin Ramsay è un terzino scozzese che vuole fare la differenza. Con Andy Robertson affermato come uno dei migliori terzini sinistri del mondo in quel di Liverpool, Kieran Tierney sulla buona strada e Aaron Hickey che impressiona in Serie A con il Bologna, è chiaro che ci sono molte opzioni a sinistra per Steve Clarke.

Ramsay, tuttavia, promette uno standard simile sulla destra, un ruolo che è stato per anni una posizione problematica nella squadra internazionale scozzese. Avendo compiuto 18 anni all'inizio della stagione 2021-22, Ramsay si è via via conquistato un posto nella prima squadra dell'Aberdeen che, nel complesso, ha deluso in Premiership.

La sua qualità è fotografata dalla statistica per cui Ramsay, con otto assist in tutte le competizioni, è superato solo da tre giovani giocatori nel calcio europeo di questa stagione: l'asso del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, il sensazionale baby dello Sparta Praga Adam Hlozek e Jude Bellingham, prodigio del Borussia Dortmund.

Non c'è da stupirsi, quindi, che la corsa all'ingaggio del giovane scozzese sia già intensa. Si ritiene che l'Aberdeen abbia già respinto le offerte di Leeds United, Leicester City e Bologna, mentre Manchester United, Newcastle e Tottenham hanno tenuto d'occhio un giocatore che ha esordito in prima squadra solo nel marzo 2021, a margine della trasferta di Coppa di Scozia a Dumbarton.

Le qualità più evidenti di Ramsay? Quelle che fornisce in avanti. Treno sulla fascia, è anche un forte tiratore di calci piazzati e la sua forza nell'attaccare i difensori avversari ricorda più un'ala che un terzino. È stato anche benedetto dal calcio con un'abilità eccellente su entrambi i piedi. Questo è stato ampiamente dimostrato quando l'Aberdeen ha pubblicato un tweet di lui, dopo aver segnato un goal dalla distanza col sinistr. Il più debole dei suoi piedi.

Un velocista, che sembra in ogni suo centimetro d'avanzata il moderno terzino, con uno stile che ricorda quelli al top del calcio, come Trent Alexander-Arnold o Kyle Walker. C'è ancora molta strada da fare prima che raggiunga tali vette, ma l'intento e il desiderio sono lì.

"La sua qualità sui calci piazzati e in campo aperto ha portato molti assist per l'Aberdeen. Un grande merito per lui" ha detto l'ex capo dei Dons, Derek McInnes, a The Scotsman. "Avevamo previsto che questa stagione fosse il suo turno per effettuare una svolta e ha colto queste opportunità brillantemente".

Anche il presidente dell'Aberdeen Dave Cormack è stato particolarmente esplicito sulla qualità del giocatore che il club ha tra le mani, entusiasta a dicembre: "È un ragazzo adorabile che si prende cura di se stesso e ha i piedi per terra. E può usare entrambi i piedi...".

“Non ci sono molti terzini destri come lui a quell'età capaci di fare quello che fa. Tutti questi club guardano agli stessi sistemi. Avranno visto le stesse cose che abbiamo noi: è nella fascia alta d'élite per un giovane terzino destro in Europa. Tutti se ne stanno accorgendo".

Non c'è da stupirsi che l'Aberdeen sia orgogliosa di lui. Ramsay è entrato a far parte del club all'età di nove anni ed è emerso attraverso il loro sistema accademico per diplomarsi con la Scozia Under 21, saltando il passaggio di giocatore per la squadra Under 19.

Anche prima di aver calciato un pallone per la prima squadra, aveva firmato contratto che durerà fino al 2024. Sono stati pubblicati sui social i video del giovane Ramsay che si allenava con indosso una maglia dell'Aberdeen nel suo giardino, a soli 13 anni, mostrando un gioco di gambe e una qualità tecnica di cui ragazzi molto più grandi sarebbero invidiosi. Grazie al suo duro lavoro, i suoi sforzi stanno via via venendo premiati.

Come per molti giovani giocatori, però, la traiettoria di Ramsay non è stata lineare. Un infortunio al tendine del ginocchio subito ad ottobre lo ha messo in disparte per la maggior parte degli ultimi mesi, e da quando è tornato, ha lottato per riconquistare la forma frizzante che ha mostrato nelle prime settimane della stagione.

Naturalmente, le costanti voci sul suo futuro non hanno aiutato: "Lo ha sicuramente colpito, penso che chiunque possa vederlo" ha detto il manager Stephen Glass. "Non sono sorpreso che lo abbia influenzato un po', avendo solo 18 anni. E' la prima volta che affronta questa situazione".

Durante il suo tempo, le debolezze del suo gioco sono diventate più evidenti. Deve rinforzarsi fisicamente prima di essere pronto per un livello più alto – cosa a cui si può facilmente rimediare con un duro lavoro in palestra – e deve lavorare sui suoi attributi difensivi, in particolare in termini di duelli aerei e contrasti di successo.

Con il giusto allenamento e tutoraggio, tuttavia, ha la capacità di arrivare ai piani alti del calcio. Con l'applicazione corretta e forse un po' di fortuna, non c'è motivo per cui non possa eguagliare i risultati di Robertson e Tierney in Premier League.

