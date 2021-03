Il calvario di Ramsey continua: un altro infortunio muscolare

Il gallese continua a soffrire di problemi fisici che ne limitano pesantemente il rendimento. Pirlo lo difende: "Quando disponibile è prezioso".

"Ha problemi fisici e non riesce a dare continuità alle prestazioni perché ogni 2-3 partite di deve fermare. In passato ha avuto grossi problemi che l'hanno tenuto lontano dal campo per mesi. Lui però è un giocatore talmente intelligente che quando è disponibile diventa prezioso perché sa far giocare bene la squadra e gioca bene lui. Ha soltanto questa debolezza fisica che lo costringe a restare fuori ogni tanto".

Andrea Pirlo, alla viglia di Cagliari-Juventus, si è espresso così su Aaron Ramsey difendendo in qualche modo il gallese dalle critiche piovutegli addosso dopo l'eliminazione in Champions League.

Le qualità tecniche del giocatore, ovviamente, non sono in discussione. L'apporto dato fin qui alla causa bianconera decisamente sì.

Arrivato a parametro zero dall'Arsenal nell'estate del 2019, Ramsey era molto stimato da Sarri ed è altrettato apprezzato da Pirlo, che quando lo ha avuto a disposizione lo ha quasi sempre schierato.

30 anni compiuti lo scorso dicembre, Ramsey è in grado di giocare in ogni posizione del centrocampo: mezzala, esterno, centrocampista centrale e trequartista. A frenarlo però, come ammesso da Pirlo, sono sempre stati i tanti, troppi infortuni subiti in carriera.

In questi due anni alla Juventus il gallese ha saltato fin qui 16 partite per problemi fisici. Ed ora dovrà stare fermo almeno altri venti giorni a causa di una lesione di basso grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Ramsey quindi salterà Cagliari e Benevento, non risponderà all'eventuale convocazione della sua Nazionale a fine marzo ma resterà ad allenarsi alla Continassa. Sperando di risolvere definitivamente i suoi problemi.

La prossima estate poi bisognerà decidere se sia il caso di puntare ancora su un calciatore non più giovanissimo e spesso alle prese con infortuni muscolari. Il tutto senza tralasciare l'ingaggio piuttosto alto che percepisce il gallese.

Il bottino di Ramsey alla Juventus finora parla di 61 presenze con soli 6 goal realizzati e altrettanti assist. Troppo poco forse, sicuramente molto meno di quanto sperato dai tifosi bianconeri il giorno del suo arrivo.