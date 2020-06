Callejon trova l'accordo col Napoli: resterà fino a fine stagione

José Maria Callejon prolunga con il Napoli per per altri due mesi: intesa trovata. Il contratto dello spagnolo sarebbe andato a scadenza martedì 30.

José Maria Callejon non raddoppia, ma al contempo non lascia. Intesa trovata: lo spagnolo sarà un giocatore del ancora per qualche settimana, per la precisione per un paio di mesi, fino alla conclusione di una stagione che a causa della pandemia si è prolungata oltre il dovuto.

L'attuale contratto di Callejon va a scadenza. E nella prossima stagione, ormai lo hanno capito tutti, l'ex vestirà con ogni probabilità un'altra maglia. E dunque, ecco il dubbio: andare via subito oppure chiudere la stagione a Napoli? Secondo 'Sky Sport', due giorni dopo le sensazioni positive lasciate a Verona il giocatore ha definitivamente optato per la seconda scelta. Fino ad agosto sarà ancora azzurro.

Nelle scorse ore Marta Ponsati, la moglie di Callejon, aveva dato del resto un'importante pista sul futuro del marito: il sito 'tuttonapoli.net' ha dato la notizia della decisione dello spagnolo di non lasciare il Napoli dopo la e, al contempo, di scendere in campo gratis per due mesi, e lei ha postato il titolo dell'articolo in una storia su Instagram.

Altre squadre

Insomma, la storia d'amore tra il Napoli e Callejon è destinata a proseguire. Ancora per poco, con ogni probabilità, ma meglio di nulla. Anche perché più di qualcuno temeva che l'addio potesse consumarsi immediatamente, dopo il match tra la formazione di Gattuso e la SPAL in programma nel tardo pomeriggio di domenica.

Nella prossima stagione, il 2020/21, tutto è invece destinato a cambiare. Callejon prenderà probabilmente un'altra strada, lasciando Napoli e il Napoli dopo sette anni. Con quei celeberrimi tagli in area per raccogliere i suggerimenti di Insigne ancora e sempre impressi nella memoria collettiva partenopea.