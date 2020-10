Calhanoglu infortunato: problema alla caviglia, ansia Milan

Il turco salterà la gara di Europa League contro il Celtic: infortunio in allenamento, via dal campo in stampelle. Ora gli esami.

Vola come non succedeva da tempo, il di Pioli. Sette vittorie su sette tra campionato ed , Derby contro l' conquistato, vetta della classifica in , giocatori positivi al coronavirus recuperati. Ora però c'è da fare i conti con uno dei big, Hakan Calhanoglu, infortunato.

Il centrocampista turco, come evidenzia Sky Sport, ha infatti rimediato un infortunio alla caviglia in allenamento e per questo motivo, causa probabile distorsione, sarà costretto a saltare la prima gara dei gironi di Europa League in terra scozzese, contro il ,

L'articolo prosegue qui sotto

Per Calhanoglu esami nella giornata odierna, così da capire quando dovrà rimanere fermo. Un problema non di poco conto per il Milan, visto che con Pioli l'ex centrocampista del è diventato un uomo imprescindibile, devastante con goal e assist.

Altre squadre

Calhanoglu ha lasciato l'allenamento del Milan in stampelle, ragion per cui tifosi, compagni e società non sono di certo positivi riguardo i tempi di recupero: bisognerà comunque aspettare novità ufficiali per capire quanto Pioli dovrà fare a meno di lui.

Ancora a secco in campionato dopo quattro gare, Calhanoglu ha però trovato la via del goal in ben quattro occasioni nelle tre partite giocate in Europa League queste settimane: in più tre assist già in cascina per il 26enne, tra i maggiori trascinatori del Milan di Pioli.