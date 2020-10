Calhanoglu infortunato: Milan pronto ad affidarsi a Brahim Diaz

Il 21enne spagnolo è pronto ad essere il nuovo trequartista titolare di Pioli durante il periodo di stop del compagno.

Se Donnarumma è il faro della porta, Romagnoli capitano coraggioso della difesa e Ibrahimovic il fuoriclasse dell'attacco, lo scheletro del è completato da Calhanoglu, il centrocampista più importante a disposizione di Pioli. Con il tecnico, l'ex Bayer è rinato, più volte pronto a ringraziare l'allenatore ex per la fiducia donatagli. Ora, però il turco è finito k.o.

Infortunatosi alla caviglia in allenamento e fuori da Milanello in stampelle, Calhanoglu sta tenendo in ansia il Milan, che potrebbe fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti per un po' di tempo. Fuori il 26enne, dentro il giovane arrivato in estate dal , ovvero Brahim Diaz.

Già in goal in ed in campo per cinque delle prime sette gare ufficiali del Milan, Diaz è il naturale sostituto di Calhanoglu sulla trequarti, nel 4-2-3-1 con cui il club meneghino sta facendo fortuna. In realtà il 21enne spagnolo è un duttile centrocampista capace di giocare anche come ala sinistra e destra (come ha fatto rispettivamente contro , Shamrock e Rio Ave), ma il suo ruolo principale è quello qualche metro più indietro del centravanti, signor Ibrahimovic.

Altre squadre

Essendoci Calhanoglu come imprescindibile di Pioli al centro, Diaz ha giocato come trequartista solamente quando il turco è finito in panchina per rifiatare. Ora, senza il compagno, e fino a quando non tornerà in campo, difficilmente il tecnico del Milan si affiderà ad altre soluzioni diverse da quelle dell'ex City.

L'articolo prosegue qui sotto

Ragazzo prodigio non riuscito però ancora completamente a mostrare le sue doti, in parte sfoggiate tra Real Madrid e in ogni posizione sulla trequarti. Il suo presente si chiama Milan e posto centrale nel trio dietor ad Ibrahimovic, alternativa di Calhanoglu sia ora, con il turco k.o, sia quando il classe 1994 dovrà rifiatare.

Considerando le gare del Milan ogni tre giorni tra campionato, e in futuro Coppa , a poter occupare il ruolo di trequartista centrale in caso di necessario turnover c'è anche Daniel Maldini, figlio del grande Paolo che pian piano si sta facendo strada in prima squadra.

La speranza del Milan è comunque quella di avere Calhanoglu il prima possibile, e magari di poter contare su dubbi positivi d'abbondanza: significherà che Diaz avrà svolto il suo ruolo di vice in maniera egregia.