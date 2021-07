Calciomercato faraonico con l'obiettivo Champions: il PSG costruisce un Dream Team

Il Paris Saint-Germain continua a investire pesantemente sul mercato per costruire una squadra da sogno: l'obiettivo è vincere la Champions League.

Un mercato faraonico per realizzare il sogno di vincere la Champions League. La crisi economica causata dalla pandemia, che sta colpendo il mondo del calcio, non ostacola il Paris Saint-Germain e il progetto del suo presidente Al Khelaifi.

Il numero uno del club parigino sta mettendo pesantemente mano al portafogli e non sta badando a spese per costruire un 'Dream Team' con l'obiettivo di alzare al cielo la 'Coppa dalle grandi orecchie' dopo le delusioni degli ultimi due anni, con la finale persa nel 2020 contro il Bayern Monaco e l'eliminazione arrivata in semifinale per mano del Manchester City nell'ultima edizione.

Al Khelaifi non vuole fallire ancora l'appuntamento con la storia e il 2022 rappresenta l'anno giusto per scriverla: il presidente del PSG vuole arrivare ai Mondiali in casa, in Qatar, da campione d'Europa. Un biglietto da visita importante in vista di un evento molto importante dal punto di vista sportivo ma soprattutto politico per Doha.

Se in giro per l'Europa i club fanno i conti con la necessità di dover abbattere i costi tra addii eccellenti e formule fantasisose per poter rinforzare le rose, all'ombra della Tour Eiffel non si bada a spese per regalare una squadra da paura a Mauricio Pochettino, allenatore del PSG.

Dopo aver rinnovato il contratto di Neymar, che guadagnerà 36 milioni di euro all'anno fino al 30 giugno 2025, Al Khelaifi sta cercando di risolvere anche la grana Mbappé. Il talentuoso attaccante francese è tentato dalle sirene del Real Madrid, ma i 40 milioni messi sul piatto dal PSG rappresentano una di quelle offerte difficili da rifiutare.

Intanto il Paris Saint-Germain sta continuando a perfezionare colpi in entrata a suon di milioni. Già conclusa l'operazione per l'arrivo di Gianluigi Donnarumma, che sarà ufficializzato al termine di Euro 2020. L'ormai ex portiere del Milan arriverà per una cifra complessiva di 80 milioni di euro: oltre al contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione, il club francese garantirà 20 milioni di euro di commissione al suo agente Mino Raiola.

Somme importanti per battere la concorrenza, proprio come accaduto con Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha lasciato il Liverpool a parametro zero e sembrava a un passo dal Barcellona. Il rilancio del PSG, con l'offerta da 9 milioni di euro - il doppio rispetto alla proposta del club catalano -, ha fatto cambiare idea al 30enne, che ha detto sì. In arrivo anche Sergio Ramos, che ha lasciato il Real Madrid e firmerà un contratto biennale.

Il mercato faraonico del Paris Saint-Germain non si ferma ai costosissimi parametri zero: nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche Achraf Hakimi. Il laterale marocchino arriva dall'Inter per una cifra di poco superiore ai 70 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Hakimi, che saluta Milano e i nerazzurri dopo appena una stagione e uno scudetto conquistato, gudagnerà 8 milioni di euro all'anno. Un'altra operazione onerosa ma che la società di Al Khelaifi ha voluto fortemente chiudere per assicurarsi un calciatore di livello mondiale.

La sensazione è che il mercato del Paris Saint-Germain possa non fermarsi qui, nonostante gli oltre 200 milioni di euro già spesi. Al Khelaifi vuole salire sul tetto d'Europa nell'anno della Coppa del Mondo in Qatar e non vuole avere rimpianti: mentre gli altri sono costretti ai tagli, la crisi economica non ferma il presidente del PSG, che continua ad aprire il portafogli per formare una squadra da sogno.