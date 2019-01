Calciomercato Roma: Thiago Mendes è caldo, ma Monchi rimane a caccia di occasioni

Thiago Mendes del Lille è l'idea primaria per la mediana della Roma: seguiti anche Malinovskyi del Genk, Dendoncker dei Wolves e Bennacer dell'Empoli.

La Roma va a caccia di occasioni per rinforzare un centrocampo che ha estremo bisogno di freschezza. I problemi fisici di De Rossi stanno sempre più costringendo agli straordinari Cristante e Nzonzi, i quali hanno bisogno di un giocatore che gli possa far tirare il fiato. Secondo il 'Corriere dello Sport', questo sembrerebbe essere Thiago Mendes .

La Roma avrebbe puntato il brasiliano e sembra decisa ad andare dritta su di lui. Il 26enne è di proprietà del Lille . Arrivato nell'estate 2017 su richiesta di Marcelo Bielsa, l'ex San Paolo è presto diventato un titolare della squadra. In questa stagione è diventato un vero intoccabile: ha saltato soltanto due partite su 19 in campionato e nell'ultima è stato anche capitano.

La sua importanza per Christophe Galtier è chiara, ma il Lille deve fare i conti con le difficoltà economiche che lo obbligherebbero a cedere dei giocatori, anche importanti. Uno di questi potrebbe essere proprio Thiago Mendes, che sembra non piacere soltanto alla Roma: anche PSG, Schalke 04 e Wolfsburg si sarebbero mosse.

La richiesta del Lille si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Monchi vorrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto, l'unica formula con cui i giallorossi possono arrivare a pagare i giocatori in questa sessione di mercato. Per questo il direttore sportivo giallorosso avrebbe deciso di puntare su Thiago Mendes: la situazione può favorire i giallorossi per quanto riguarda la formula di pagamento.

Più complicate le piste che portano ad altri obiettivi, su tutti Ismael Bennacer . Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'algerino dell'Empoli piace moltissimo a Di Francesco, ma i toscani avrebbero già detto no a una cessione durante il mercato di gennaio. L'ex Arsenal è fondamentale per Iachini e difficilmente potrebbe privarsene a metà stagione.

Diversa la situazione per quanto riguarda Leander Dendoncker , ai margini della rosa del Wolverhampton. Il classe 1995 ha totalizzato soltanto 5 presenze tra campionato e coppe. Il suo cartellino è di proprietà dell'Anderlecht e il fratello agente del giocatore non ha chiuso le porte a un prestito: ha dichiarato di dover ancora valutare diverse situazioni, negando contatti con Monchi. Che però osserva alla finestra, aspettando l'occasione giusta per la Roma.