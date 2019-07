Calciomercato Roma, Celar al Cittadella: ufficiale il prestito dopo il rinnovo fino al 2023

La Roma cede l'attaccante classe 1999 Zan Celar in prestito al Cittadella. Prima di partire, ha rinnovato il contratto coi giallorrossi fino al 2023.

Dopo aver ufficializzato la cessione di Marcano al Porto per 3 milioni, la registra un altro movimento in uscita: Zan Celar è ufficialmente un nuovo giocatore del .

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'attaccante classe 1999 va in prestito in Veneto per la sua prima stagione a pieno tra i professionisti. Giocherà in una squadra che nella scorsa annata ha sfiorato la promozione, persa soltanto in finale playoff contro l'Hellas .

Prima di lasciarlo partire in prestito, la Roma ha prolungato il contratto dello sloveno fino al 2023.

🆕 Zan Celar è un attaccante del Citta!👏💪

✍ Raggiunto l'accordo con l' AS Roma per il passaggio del classe 99 in granata.

Benvenuto ed in bocca al lupo Zan!🙌

📝 Leggi la news 👉 https://t.co/pjL30fusVy #SerieB #ForzaCitta pic.twitter.com/dG8wuibhIu — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) 11 luglio 2019

Celar, 20 anni compiuti lo scorso marzo, è stato prelevato dal Maribor nell'estate 2017. L'anno scorso con la primavera giallorossa ha vissuto una grande stagione: 28 goal in 27 partite, più il debutto con la prima squadra nella partita vinta 2-1 contro l' .

La sua prossima avventura sarà così in Serie B, agli ordini di mister Venturato.