Calciomercato Roma, Marcano torna al Porto: è ufficiale

Si chiude dopo dodici mesi l’avventura di Marcano alla Roma. Il difensore torna al Porto, operazione da 3 milioni di euro.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è anche l’ufficialità: Ivan Marcano lascia la per far ritorno al .

A confermarlo è stato il club giallorosso attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.

Marcano ceduto a titolo definitivo al Porto.



In bocca al lupo Ivan!



“AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni. Marcano, arrivato a Roma nell’estate del 2018, ha disputato 13 partite con la maglia giallorossa realizzando una rete. L'articolo prosegue qui sotto Il Club augura a Ivan le migliori fortune per il futuro”.

Si chiude quindi dopo appena dodici mesi l’avventura del 32enne centrale iberico nella capitale. Approdato in giallorosso nell’estate del 2018 a parametro zero, prima agli ordini di Di Francesco e poi a quelli di Ranieri non è mai riuscito a guadagnare i galloni da titolare.

Come confermato dal Porto, club nel quale Marcano ha già militato per quattro stagioni vivendo probabilmente la fase migliore della sua carriera, il difensore, che vestirà la maglia numero 5, ha firmato un contratto di quattro anni con scadenza 2023.