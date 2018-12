Calciomercato Roma, Batshuayi in pole in caso di partenza di Schick

La Roma è pronta a muoversi in sede di calciomercato: Batshuayi è l’alternativa a Schick, per il centrocampo spuntano Weigl e Pulgar.

L’imminente arrivo del 2019, porta con se l’inizio della sessione invernale di calciomercato. Gennaio rappresenterà quindi per molte società, l’occasione di rafforzare la rosa o di andare a correggere eventuali difetti e, tra i club che potrebbero muoversi c’è anche la Roma.

Nelle ultime settimane, si è parlato di una possibile cessione in prestito di Patrik Schick, secondo quanto riportato da Sky però, la recente prestazione contro il Sassuolo, avrebbe convito i giallorossi a continuare a puntare ancora sul talento ceco.

Qualora però nelle prossime settimane le cose dovessero cambiare, la Roma ha già in mente il suo possibile sostituto. Con ogni probabilità non sarà Luis Muriel che è conteso da Fiorentina e Milan con i rossoneri che al momento sembrano più vicini a chiudere, ma Michy Batshuayi.

L’attaccante belga, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea, è attualmente in prestito al Valencia, dove però non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare fisso. Per lui le presenze complessive in stagione sono state sin qui 21 (14 quelle in Liga) condite da tre reti.

Per quanto riguarda il centrocampo invece, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si pensa a Weigl, ex titolare inamovibile del Borussia Dortmund che però in questa stagione ha trovato pochissimo spazio con i gialloneri della Ruhr. L’obiettivo della Roma, sarebbe quello di intavolare una trattativa sulla base di un prestito per i prossimi 18 mesi.

Altri centrocampisti nel mirino sono Samassekou del Salisburgo (accostato alla Roma già nei mesi scorsi) e Pulgar del Bologna. Più complicato invece arrivare ad Hector Herrera del Porto.