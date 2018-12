Calciomercato Milan, Muriel ad un passo: in Spagna danno l'accordo vicino

Il Milan sarebbe vicinissimo a Luis Muriel. L’attaccante arriverà dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto, Gattuso non smentisce.

Potrebbe essere Luis Muriel il colpo messo a segno dal Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Alla ricerca di un elemento che possa andare a rafforzare il reparto avanzato, il club rossonero avrebbe individuato proprio nel colombiano l’attaccante da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso.

Secondo quanto riportato dall’iberica Efe, starebbe procedendo bene la trattativa con il Siviglia, tanto che presto potrebbe arrivare la tanto agognata fumata bianca. L’operazione che riporterà Muriel in Italia, dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito che prevede anche un diritto di riscatto.

Già tutto fatto invece con il giocatore, con il quale sarebbe già stato trovato un accordo su tutta la linea. Lo stesso Muriel era finito anche nel mirino della Fiorentina, ma sarebbe stata sua ferma volontà quella di trasferirsi solo ed esclusivamente al Milan.

Resterebbero da limare ancora alcuni dettagli legati ai possibili obiettivi sportivi da inserire nel contratto, di fatto però, il colombiano sembra oggi essere più vicino che mai a vestire la maglia rossonera.

Muriel, 27 anni, conosce già alla perfezione il campionato italiano, visto che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria. Approdato al Siviglia nell’estate del 2017 a fronte di un esborso da 20 milioni più bonus, con la maglia della compagine iberica ha segnato 13 reti in 55 partite ufficiali.

Gennaro Gattuso non ha smentito ai microfoni di 'Sky Sport' la trattativa, tutt'altro: "Non so se lo abbiamo preso ma ne abbiamo parlato, come per altri calciatori. Può fare sia l'esterno che la seconda punta, l'importante è che attacchi la porta avversaria".