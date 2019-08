Calciomercato Reggina, Denis da sogno a realtà: vicina la firma del 'Tanque'

La Reggina sta per piazzare il colpo German Denis: l'ex centravanti di Napoli e Atalanta avrebbe deciso di accettare l'offerta degli amaranto.

Il sogno di calciomercato della Reggina del presidente Gallo potrebbe realmente trasformarsi in realtà. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', infatti, il centravanti argentino avrebbe sciolto gli ultimi dubbi e sarebbe pronto a firmare il contratto con il club calabrese.

'El Tanque', che in ha indossato le maglie di , e , e compirà 38 anni il prossimo 10 settembre, sarebbe dunque a un passo dal clamoroso ritorno nella penisola. I calabresi dal canto loro avrebbero raggiunto l'accordo con l'Universitario, club della peruviana con cui l'argentino è attualmente tesserato.

Decisivo, per gli sviluppi positivi della trattativa condotta dal Direttore sportivo Massimo Taibi, il cosiddetto 'DL Crescita', che permetterà alla Reggina, la quale giocherà nel Girone C di Serie C, di abbattere i costi lordi per l'acquisto del giocatore.

Denis, che ha al suo attivo 241 presenze e 73 goal in Serie A, nell'ultima stagione ha realizzato 16 reti in 31 presenze complessive con la formazione peruviana. La firma con la Reggina sembra essere una questione di ore, poi gli amaranto, che nei giorni scorsi avevano visto sfumare l'arrivo di Bendtner, potranno esultare per un colpo da urlo per la categoria.