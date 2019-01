Calciomercato, Real Madrid ed Inter su Mourinho: no dello Special One

Secondo quanto appreso da Goal Mourinho, dopo l'addio al Manchester United, ha rifiutato degli approcci da parte dell'Inter e del Real Madrid.

Nonostante l'addio al Manchester United, Josè Mourinho al momento non ha alcuna fretta di tornare ad allenare e per questo motivo ha già rifiutato diverse offerte che gli sono pervenute nelle scorse settimane.

Secondo quanto appreso da Goal lo Special One ha rivelato a persone a lui vicine di aver ricevuto diverse chiamate sia dall'Inter che dal Real Madrid ma di non aver voluto nemmeno iniziare i colloqui. Allo stesso tempo è stato avvicinato dal Benfica, al quale ha risposto di non avere alcun interesse a tornare in Portogallo.

Le merengues gli hanno proposto di prendere subito il posto dell'attuale tecnico Santiago Solari, mentre la chiamata della dirigenza nerazzurra era diretta a guidare la squadra a partire dalla prossima stagione, ossia la 2019-2020, visto anche il fresco rinnovo di contratto di Spalletti fino al giugno del 2021.

Mourinho, attualmente, sta commentando come voce tecnica gli incontri della Coppa d'Asia per beIN Sports. Nei giorni scorsi, proprio ai microfoni di questa emittente, ha rilasciato queste brevi ma significative dichiarazioni.