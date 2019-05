Calciomercato Real, Bale torna al passato? Suggestione Tottenham

Ormai ai margini del progetto Zidane, Gareth Bale in estate lascerà il Real Madrid: spunta l'ipotesi di un prestito oneroso al Tottenham, suo ex club.

Gareth Bale di nuovo al ? Una delle finaliste di Champions studia il clamoroso colpo 'nostalgico', reso possibile dai rapporti ormai logori tra l'esterno gallese e il .

A svelare i particolari del potenziale affare che non t'aspetti è il 'Sun', secondo cui Bale agli Spurs diventerebbe una pista praticabile con la formula del prestito oneroso.

Pagato 100 milioni dal Real nell'estate del 2013, il numero 11 dei Blancos è entrato in rotta di collisione con Zidane ed ha le valigie pronte: in estate il divorzio dal club di Perez è cosa praticamente certa, col Tottenham pronto a riabbracciarlo.

Andrà però trovata la chiave per convincere il Madrid a privarsi di uno dei colpi 'galacticos' messi a segno da Florentino negli ultimi anni: 11,5 milioni per il prestito stagionale e londinesi che dovrebbero garantire 15 milioni di ingaggio a Bale (ossia 300mila euro a settimana), queste le condizioni poste dal Real per dar via Bale.

Dopo un mercato 'cristallizzato' dalla realizzazione del nuovo stadio, il Tottenham valuta la mossa che fa sognare i tifosi: Bale-Spurs 2.0 (già 203 presenze e 56 goal dal 2007 al 2013), non è utopia.