Calciomercato Napoli, Pepè caldo: gli agenti a Dimaro

L'entourage di Nicolas Pepè, attaccante del Lille, ha fatto capolino a Dimaro per trattare col Napoli.

Se il Napoli ha smentito l'arrivo a Dimaro di Jorge Mendes, si scalda l'altra pista riguardante l'attacco. L'entourage di Nicolas Pepè, infatti, ha fatto capolino nel ritiro degli azzurri per incontrare il club di De Laurentiis.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Samir Khiat, accompagnato dal resto della squadra che assiste il gioiello del , è atterrato in Val di Sole in elicottero dove ha in agenda un summit con la società partenopea. Sul tavolo, il possibile trasferimento di Pepè all'ombra del Vesuvio.

In attesa di capire se l'empasse legata al colpo James Rodriguez verrà sbloccata, il lavora ad un altro obiettivo caldo e tenta di tessere la tela per consegnare ad Ancelotti rinforzi di qualità nel reparto offensivo.

Il Lille si è detto disponibile a trattare (magari inserendo Ounas), ma l'entourage del calciatore dovrà entrare in sintonia coi partenopei per ciò che concerne contratto e ingaggio: 'Sky' parla di una richiesta da 5 milioni a stagione più altrettanti di commissione a chi ne cura gli interessi.

Un colpo di scena inatteso che accende la pista che conduce a Pepè, seguendo di pochi minuti la smentita di un incontro con Mendes per chiudere l'operazione James. Il mercato azzurro ribolle.