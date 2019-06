Calciomercato Napoli, Albiol può partire: Villarreal pronto a pagare la clausola di 4 milioni

Albiol può lasciare il Napoli dopo sei stagioni: il difensore spagnolo piace al Villarreal, pronto a pagare la clausola di 4 milioni per liberarlo.

Un addio sempre più probabile. Il ritorno in di Raul Albiol è uno scenario pronto a trasformarsi in realtà. Ne sono convinti in , dove danno ormai a un passo il trasferimento del difensore del al .

A parlarne è anche il 'Corriere dello Sport', secondo cui il sottomarino giallo è disposto a pagare la clausola di 4 milioni di euro per liberare Albiol dal club azzurro. Decisiva sarà dunque la volontà del giocatore, al quale sembrerebbe non dispiacere un ritorno in Spagna dopo sei anni dal suo addio al .

Firmare per il Villarreal per lui significherebbe poter giocare a una settantina di chilometri da , casa sua; un aspetto che potrebbe convincerlo a chiudere così la sua avventura italiana dopo sei stagioni trascorse a difendere i colori del Napoli.

A convincere il giocatore a restare in azzurro ci proverà invece ancora una volta Carlo Ancelotti, tecnico che già la scorsa estate riuscì a trattenere Albiol facendo di lui uno dei cardini intorno al quale costruire il proprio progetto.

Ora tutto ciò pare però molto più complicato, con Albiol che nei prossimi giorni sarà dunque chiamato a decidere se restare al Napoli (club con il quale è legato da un contratto in scadenza nel 2021) o se aprire una nuova pagina della sua vita calcistica a 33 anni nelle fila del Villarreal.