Calciomercato Milan, Sensi dopo Krunic: il Sassuolo chiede Cutrone

Dopo aver chiuso il colpo Krunic, ora il Milan torna alla carica per Sensi ma il Sassuolo chiede in cambio Cutrone. Biglia verso l'addio.

Il centrocampo del di Giampaolo sarà giovane e dai piedi buoni. In questa direzione infatti vanno le prime mosse del club rossonero che ieri ha definito l'acquisto di Rade Krunic dall'Empoli per 8 milioni di euro più bonus .

Il Milan con un vero e proprio blitz ha strappato Krunic al , il tutto ovviamente con la benedizione di Giampaolo che ha lanciato il talentuoso bosniaco ai tempi dell' e sarà ben felice di ritrovarlo a Milanello.

I rossoneri però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non mollano neppure Stefano Sensi anche se rimane una certa distanza tra l'offerta di 20 milioni più cinque di bonus e la richiesta del che adesso per cedere il suo gioiello ne chiederebbe addirittura 35 .

Ecco perché i neroverdi vorrebbero inserire nell'affare una contropartita tecnica particolarmente gradita: Patrik Cutrone . Resta però da capire se il Milan deciderà di sacrificare il giovane attaccante e se lo stesso giocatore accetterebbe il trasferimento in Emilia. In alternativa al Sassuolo piacciono molto pure Calabria e Plizzari .

Chi invece non rientra più nei piani del Milan è Lucas Biglia: l'argentino viene ritenuto 'vecchio' per il progetto di Elliott e inoltre il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro netti pesa troppo sul bilancio.

Intanto ieri al tavolo per Krunic, accanto a Paolo Maldini, c'era anche Zvonimir Boban che nei prossimi giorni lascerà ufficialmente la FIFA e prenderà posto a Casa Milan così come Massara, nuovo direttore sportivo rossonero che da ieri si trova a Milano. Il nuovo corso, insomma, è già in rampa di lancio.