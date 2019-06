Calciomercato Milan, sorpresa Krunic: accordo raggiunto a 8 milioni più bonus

Il Milan piazza a sorpresa il primo colpo in entrata: dall'Empoli arriva Rade Krunic: accordo raggiunto sulla base di 8 milioni più bonus.

In attesa di definire l'arrivo di Massara come nuovo direttore sportivo, il piazza il primo colpo in entrata della sua estate: dall' arriva Rade Krunic , operazione chiusa sulla base di 8 milioni di euro più bonus .

Primo acquisto della coppia mercato Maldini-Gazidis, a cui secondo 'Sky' ha collaborato anche Boban pronto ad entrare in dirigenza insieme al prossimo ds Massara: il centrocampista bosniaco ha dato l'ok al Diavolo sulla base di un contratto di quattro anni dopo l'ultima stagione all'Empoli.

Decisivo lo sprint della dirigenza rossonera, che batte dunque la concorrenza di e soprattutto : le visite mediche sono fissate per la prossima settimana, quando arriverà con ogni probabilità anche la firma con l'ufficialità.

Il classe '93 è stato seguito dal Milan nell'arco dell'intera stagione, nella quale ha realizzato cinque reti e sei assist in 34 presenze. Mezz'ala tecnica dotata di ottimo tempismo negli inserimenti offensivi: un profilo perfetto per il gioco di Giampaolo, che lo ha già allenato e ha dunque dato l'ok sull'operazione.